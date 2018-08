Steinway: Der gute Ton kämpft ums Überleben

Als Henry Z. Steinway vor zehn Jahren im Alter von 93 Jahren starb, widmete ihm die „New York Times“ einen langen Nachruf. „Der letzte Steinway“, der auch an der Spitze des legendären Klavierbauunternehmens gestanden habe, sei in seinem Wohnsitz in Manhattan gestorben. Tatsächlich verkörperte der Urenkel des 1851 aus Deutschland nach Amerika ausgewanderten Firmengründers Heinrich Engelhard Steinweg noch den alten Glanz des Traditionshauses. Er wurde hofiert, von Präsident George Bush mit Orden für seine Verdienste um die amerikanische Kultur bedacht, dabei war Henry Z. Steinway längst eine Gestalt einer vergangenen Zeit. Der Sir im Anzug mit der antiquierten roten Fliege war ein gebrochener Mann. In einem seiner letzten Interviews sagte er: „Leute fragen: Und Sie sind im Klaviergeschäft? Das existiert doch gar nicht mehr!“



Natürlich existiert das Klaviergeschäft. Aber die Musik spielt nicht mehr in New York, Berlin oder Wien wie noch vor 100 Jahren, sondern in China, Japan und Südkorea. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der chinesische Mischkonzern Poly Group Steinway übernehmen möchte. Die Meldung schlug wie eine Bombe ein. Nicht etwa, weil Poly Group vorwiegend im Waffengeschäft tätig ist. Vielmehr weil Steinway mehr als ein Klavierbauer ist. Für nicht wenige stellt Steinway eine Art Weltkulturerbe dar.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.08.2018)