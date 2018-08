Walmart überrascht mit starkem Umsatzplus

Bentonville (Arkansas). Die Aktie der US-Handelskette Walmart ist am Donnerstagabend mit einem Plus von mehr als neun Prozent aus dem Handel gegangen. Der Händler hat den schwachen Jahresauftakt mit einem starken zweiten Quartal ausgemerzt. In den drei Monaten bis Ende Juli kletterten die Umsätze auf vergleichbarer Basis in den USA um 4,5 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Das war mehr als doppelt so viel, als Analysten im Schnitt erwartet hatten – und der stärkste Umsatzzuwachs seit mehr als zehn Jahren.

Insgesamt wuchs der Umsatz im Quartal um vier Prozent auf 128 Mrd. Dollar (113,06 Mrd. Euro). Unter dem Strich stand wegen einer 4,8 Mrd. Dollar schweren Abschreibung auf den verkauften Mehrheitsanteil am Geschäft in Brasilien ein Verlust von 861 Mio. Dollar. Vor einem Jahr hatte Walmart 2,9 Mrd. Dollar verdient.

Gewinnprognose erhöht

Vor allem das Geschäft mit Lebensmitteln lief im zweiten Quartal sehr gut. Der Handelsriese hob dank der florierenden Geschäfte und etwas besserer Umsatzaussichten seine um Sondereffekte bereinigte Gewinnprognose je Aktie für das Geschäftsjahr auf 4,90 bis 5,05 Dollar an. Zuvor waren 4,75 bis 5,00 Dollar erwartet worden. Nach dem jüngsten Anstieg hatte die Aktie wieder den Stand von Anfang Jänner erreicht. Gegenüber ihrem Rekordstand von Ende Jänner liegt sie allerdings noch immer zehn Prozent im Minus.

Wie alle stationären Händler leidet Walmart unter der Konkurrenz von Amazon & Co., versucht jedoch, dem weltgrößten Onlinehändler Paroli zu bieten. Im Vorjahr hat Walmart eine gewaltige Internetoffensive (unter anderem mittels massiver Aufkäufe von Internetfirmen) gestartet, im E-Commerce-Bereich wächst das Unternehmen überdurchschnittlich stark. (ag/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2018)