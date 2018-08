Ein erbitterter Streit um Einweg-Plastiksackerl lastet auf Australiens größter Supermarktkette Woolworths. Die Kette, die über Jahre rasant gewachsen war, steigerte ihren Umsatz in den ersten sieben Wochen ihres neuen Geschäftsjahres nur um 1,3 Prozent - im Vorquartal waren es noch 3,1 Prozent, wie Woolworths am Montag mitteilte. Der Lebensmittelhändler hatte Einweg-Plastiksackerl aus seinen Märkten verbannt und versucht, Gebühren auf Mehrweg-Sackerl zu erheben. Teile der Kundschaft reagierten erbost - und kauften bei Wettbewerbern. Hauptkonkurrent Coles gibt Plastiksackerl weiter umsonst aus. Einweg-Plastiksackerl sind auch in Deutschland wegen der damit verbundenen Müll-Flut umstritten, unter anderem Rewe verzichtet nun auf sie.

Bei Woolworths findet die Tüten-Strategie trotz der Wachstumsdelle auch bei Investoren Unterstützung. Der Chef des Pensionsfonds Australian Ethical, Stuart Palmer, sagte, der Streit um die Plastiksackerl werde der Kette langfristig nutzen - sie setze auf frische Lebensmittel, die eine intakte Umwelt bräuchten. Woolworths-Chef Brad Banducci zufolge denken zudem immer mehr Kunden daran, eigene Mehrweg-Beutel zum Verstauen ihrer Einkäufe mitzubringen.

(Reuters)