Im Vorjahr 6309 Betriebsübernahmen in Österreich

Im Jahr 2017 wurden 6309 Betriebe in Österreich übergeben, so die aktuellen Zahlen der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Für Elisabeth Zehetner-Piewald, Bundesgeschäftsführerin des Gründerservice, beweisen diese Daten, dass die Betriebsnachfolge eine attraktive Alternative zur Unternehmensgründung darstelle. Es gebe zwar einen minimalen Rückgang um 1,1 Prozent im Vergleich zu 2016, dennoch sieht Zehetner-Piewald den Trend zur Nachfolge ungebrochen, was auch in einer Studie der KMU-Forschung Austria bestätigt wird. Demnach waren und sind zwischen 2015 und 2024 etwa 42.400 kleine und mittlere Arbeitgeberbetriebe mit Übergaben konfrontiert. Durch erfolgreiche Übergaben können in den kommenden 10 Jahren rund 424.000 Arbeitsplätze gesichert werden.

Die meisten Übergaben fanden 2017 mit 2030 Übergaben im Tourismus und der Freizeitwirtschaft statt, gefolgt von der Sparte Gewerbe und Handwerk (1595 Übergaben) und dem Handel mit 1397 Übergaben. Rund 1.670 Gastronomiebetriebe wurden im Vorjahr übernommen, was mehr als einem Viertel aller Übernahmen entspricht.

(red.)