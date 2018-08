Daimler-Großaktionär Geely schafft Gewinnsprung dank SUV-Boom

Der Volvo-Eigner Geely verdiente von Jänner bis Juni umgerechnet 840 Millionen Euro, ein Plus von 54 Prozent und zehn Millionen Euro mehr als Analysten im Schnitt kalkuliert hatten. Der Umsatz stieg um gut ein Drittel auf rund 6,8 Milliarden Euro. Trotz des langsameren Wachstums am gesamten Pkw-Markt in China schraubte der Autobauer sein Absatzziel für 2018 nach oben. Das Management sei sehr zuversichtlich, die Marke von 1,58 Millionen verkaufte Fahrzeuge zu erreichen und sie wahrscheinlich zu übertreffen, teilte das chinesische Unternehmen am Mittwoch mit.

Spätestens 2020 will Geely mindestens zwei Millionen Pkw losschlagen. Im ersten Halbjahr verkaufte der Autobauer mit gut 766.000 Wagen 44 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Fast 60 Prozent der Verkäufe entfallen auf SUVs wie das Modell Boyue. Nach Einschätzung von Analysten dürften im zweiten Halbjahr die neuen Elektroautos der Marke Lynk den Absatz weiter ankurbeln.

Geely-Eigner Li Shufu ist mit einem Anteil von knapp zehn Prozent seit dem Frühjahr größter Anteilseigner von Daimler.

(Reuters)