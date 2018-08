Algenerzeuger ecoduna sucht wieder Geldgeber

Der Algenerzeuger ecoduna in Bruck an der Leitha braucht frisches Geld für den Bau einer neuen Produktionsanlage und startet deshalb am 1. September 2018 eine Kapitalerhöhung über rund vier Millionen Euro. Der Kapitalbedarf für den Bau der neuen Anlage betrage 27 Millionen Euro, davon würden 23 Millionen Euro mit Fremdkapital finanziert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag an.

Im Zuge der Kapitalerhöhung, die voraussichtlich am 29. September endet, werden bis zu 520.000 junge Aktien zu einem Stückpreis von voraussichtlich 7,70 Euro ausgegeben. Das aktuelle Grundkapital beträgt 5.171.338 Euro, neues Grundkapital-Ziel sind 5.691.338 Euro. Die endgültigen Details der Emission sollen Anfang September in dem zu veröffentlichenden Prospekt enthalten sein.

(APA)