Warren Buffett wagt Vorstoß in Indiens Start-up-Szene

Berkshire Hathaway Inc. hat zugestimmt, eine Beteiligung an dem Unternehmen hinter Paytm, Indiens größter Marke für digitale Zahlungen, zu kaufen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Für Warren Buffett wäre es der erste Vorstoß in die Start-Ups des Landes.

Buffett wird drei bis vier Prozent an One97 Communications Ltd. übernehmen, womit das Unternehmen mit mehr als 10 Milliarden Dollar bewertet wäre, sagten die Personen und baten darum, nicht namentlich genannt zu werden, da die Diskussionen vertraulich seien. Eine formelle Ankündigung könnte in den nächsten Tagen kommen, hieß es weiter.

One97 Communications, gegründet von Milliardär Vijay Shekhar Sharma, betreibt die Marke Paytm und ist der führende Anbieter in Indiens boomendem digitalen Zahlungsmarkt. Buffett würde sich einer hochkarätigen Gruppe anschließen, die in Sharmas Unternehmen investiert hat, darunter Masayoshi Sons SoftBank Group Corp. und Jack Mas Alibaba Group Holding Ltd. sowie Ant Financial.

One97 lehnte eine Stellungnahme ab, während Berkshire Hathaway aus Omaha im US-Bundesstaat Nebraska nicht unmittelbar auf eine Bitte um Kommentar außerhalb der US-Geschäftszeiten antwortete. Mint hatte zuvor über die Deal-Verhandlungen berichtet.

One97 hält 49 Prozent an Paytm Payments Bank, die in Indiens Markt für digitale Zahlungen führend ist. Der Online-Händler Paytm Ecommerce Pvt, der ebenfalls von Sharma gegründet wurde, teilt sich den Markennamen mit One97 und betreibt die Online-Handelsplattform Paytm Mall, die alles Mögliche, von Smartphones bis zu Mode verkauft.

