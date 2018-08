Millionenpleite eines Golfclubs am Attersee

Die GCA Golfclub am Attersee Liegenschaftsbetreuungsgesellschaft m.b.H. hat am Landesgericht Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Von der Pleite des Unternehmens, das der Golfclub am Attersee Privatstiftung gehört, sind sieben Dienstnehmer und 80 Gläubiger betroffen. Aktiva von 440.000 Euro stehen Passiva von 3,53 Millionen Euro gegenüber, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870.

Das vor 13 Jahren gegründete Unternehmen GCA finanziert sich durch Gesellschafterzuschüsse, durch Vergabe von Spielerechten an den Verein Golfclub am Attersee Westufer sowie durch Erlöse für Greenfee. Laut dem KSV1870 vorliegenden Insolvenzantrag konnten trotz kontinuierlich gestiegener Greenfee-Erlöse die laufenden Kosten für den 18-Loch-Golfplatz nicht mehr gedeckt werden. Man plante weitere Beteiligungen hereinzunehmen und erhoffte sich einen Aufschwung aus der Errichtung eines Golf- und Spahotels samt angeschlossenem Kultur- und Kongresszentrum. Die Kreditlinien der Banken konnten aber nicht in ausreichendem Umfang verlängert und ausgeweitet werden.

Es ist geplant das Unternehmen fortzuführen. Insbesondere aus der Errichtung eines geplanten Golfhotels und den daraus resultierenden zusätzlichen Einnahmen aus Greenfees der Hotelgäste erwartet man eine erfolgversprechende Sanierung und eine steigende touristische Auslastung des Areals.

Den Insolvenzgläubigern wird ein Sanierungsplan angeboten mit der vom Gesetz vorgegebenen Mindestquote von 20 Prozent, zahlbar binnen 2 Jahren.

(red)