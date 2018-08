Atrium legt 301 Millionen Euro für Einkaufszentrum in Warschau aus

Die Atrium-Gruppe besitzt bereits 34 Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa mit einem Marktwert von 2,5 Milliarden Euro, die im Vorjahr Bruttomieterlöse in Höhe von 198,7 Millionen Euro brachten. Nun kommt ein viertes Einkaufszentrum in der polnischen Hauptstadt Warschau hinzu: Für einen Kaufpreis von 301,5 Million Euro wird das "Wars Sawa Junior" von PFCEE, einem von CBRE Global Investors verwalteten Fonds, gekauft, wie Atrium am Dienstag mitteilte. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen, deren Erfüllung für das vierte Quartal diesen Jahres erwartet wird.

Das in den frühen 1970er Jahren erbaute Wars Sawa Junior war ursprünglich das erste Kaufhaus in Warschau. Nach zahlreichen Umbauten, Erweiterungen und Upgrades ist es jetzt eines der etabliertesten und beliebtesten Einkaufszentren Warschaus mit einer Besucherfrequenz von mehr als 60 Millionen Besucher pro Jahr. Es bietet 26.000 Quadratmeter Einzelhandels-Bruttomietfläche, die vollständig an eine Reihe starker internationaler und inländischer Einzelhandels- und Freizeitmarken wie H&M, C&A, CCC, TK Maxx und Zara vermietet ist. Zusätzlich bietet das Einkaufszentrum 11.000 Quadratmeter überwiegend für Büro- und Lagefläche an.

Nach Abschluss der Transaktion wird die Gesellschaft vier große Einkaufszentren in der polnischen Hauptstadt mit einer Gesamtbruttomietfläche von rund 550.000 Quadratmeter in Polen besitzen. Atrium erwartet bis Ende 2018 weitere 26.000 Quadratmeter Bruttomietflächen in der polnischen Hauptstadt im Rahmen des laufenden Neuentwicklungsprogramms zu schaffen.

Atrium hat seinen Sitz in Jersey, Kanalinseln, und ist an der Wiener Börse und der Euronext Amsterdam zweifach gelistet.

(red)