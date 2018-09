Ein Erfinderduo macht den Post-Paketen Beine

Allhaming. „Es wäre schön, wenn viele Start-up-Unternehmer so eine Geschichte erzählen könnten“, sagt Matthias Fritz und lächelt verschmitzt. Seit einem Jahr ist der 35-jährige Steirer Chef einer eigenen Firma. Gemeinsam mit seinem um ein Jahr älteren Kompagnon, Andreas Wolfschluckner, gründete er das Start-up PHS. Es steht für Parcel Handling Solutions. Die Absolventen der TU Graz haben eine Maschine erfunden, die das Entladen von Containern mindestens doppelt so schnell macht wie bisher. Am Freitag wurde ihr „Rapid Unloader“ im Post-Logistikzentrum in Allhaming der Öffentlichkeit präsentiert.

Post hält 26 Prozent an PHS

„Wir haben uns mit 26 Prozent an dem Start-up beteiligt“, erzählt Post-Vorstand Peter Umundum. Knapp eine halbe Million Euro wurden in den Prototypen investiert. Die Post und PHS wollen damit nicht nur den eigenen Paketen Beine machen. „Wir sind auf der Suche nach industriellen Partnern“, sagt Umundum. Der Rapid Unloader soll in Serie gehen und die Paketlogistik revolutionieren. Die Post wird somit zum Technologieanbieter. „Wir wollen nicht nur Marktführer, sondern auch Innovationsführer sein“, sagt Umundum.

Für den Rapid Unloader wurde im oberösterreichischen Logistikzentrum eine eigene Entladerampe gebaut. „Wir nennen es Tor null“, sagt der Leiter der Paketlogistik Josef Kreindl.

Vor den anderen Rampen werden wie gewöhnlich die Container hingestellt und dann von den Mitarbeiten entladen, bei größter Hitze wie zuletzt, bei eisiger Kälte wie in der Hochsaison um Weihnachten. Vor Tor null steht auch ein Container voller Pakete, aber der Mitarbeiter passt nur auf, dass die Förderbänder in der riesigen Halle auch mit dem Tempo des Rapid Unloader nachkommen. Automatisch wird der Container mithilfe eines Bandes, das an seinem Boden montiert ist, entleert. Dauert es an den anderen Terminals 45Minuten, bis ein Container leer ist, sind es hier nur 20 Minuten. „Wir würden es auch in zehn Minuten schaffen“, sagt Wolfschluckner zur „Presse“. Aber das würde die Kapazität der Förderbänder sprengen.

Der Testbetrieb ist also viel versprechend. Vorerst sind nur 20 Container mit der neuen Technologie ausgestattet. Bald sollen es Hunderte sein, meint Umundum.

Für die 155 Mitarbeiter, die hier arbeiten, bedeutet der Rapid Loader, dass sie wenigere schwere manuelle Arbeit leisten müssen. „Sie werden zu Kontrolloren“, sagt der Post-Vorstand.

Aktuell werden in Allhaming 9000 bis 10.500 Pakete pro Stunde übernommen. Pro Tag sind es 150.000, um die Weihnachtszeit fast 200.000. Und Amazon, Zalando und Co. sorgten dafür, dass der Markt im vergangenen Jahr um 15 Prozent wuchs. Die Post beförderte sogar um 20 Prozent mehr Pakete.

Mehr Pakete, weniger Fläche

Umundum rechnet auch in den kommenden Jahren mit zweistelligen Steigerungsraten. Mittlerweile stoßen viele Logistikzentren bereits an ihre Kapazitätsgrenzen.

Mit der neuen Technologie wird nicht nur schneller, sondern auch platzsparender gearbeitet. Wer auf derselben Fläche doppelt so viele Pakete befördert, der leiste auch einen Beitrag zum Umweltschutz, sagt Wolfschluckner. Stichwort: Bodenversiegelung.

An die Geschwindigkeit ihres Rapid Unloader haben sich Wolfschluckner und Fritz gewöhnt. Die Rasanz ihrer Karriere ist ihnen aber selbst nicht ganz geheuer. Vor drei Jahren waren sie noch Assistenten am Institut für Technische Logistik in Graz. (gh)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)