Chef von Chinas Onlinegiganten JD.com in USA zeitweise festgenommen

Der Chef des chinesischen Onlinehändlers JD.com ist in den USA vorübergehend wegen einer mutmaßlichen sexuellen Straftat festgenommen worden. Inzwischen befinde sich Richard Liu wieder auf freiem Fuß, sagte ein Sprecher der Polizei von Minnesota. Die Ermittlungen dauerten an. Es sei derzeit unklar, ob es am Ende zu einer Anklage komme, Liu dürfe zudem das Land verlassen. Der Amazon-Konkurrent teilte mit, die Anschuldigungen gegen den 45-Jährigen seien unbegründet.

Der Milliardär, der JD.com 1998 gründete, ist der bekannteste chinesische Geschäftsmann, der eines sexuell motivierten Übergriffs beschuldigt wird. Liu nimmt derzeit an einem Doktorandenprogramm der Universität von Minnesota teil. Er war gegen Mitternacht am Freitag festgenommen worden und konnte die Polizeistation am Samstagnachmittag wieder verlassen. Liu war selbst nicht zu erreichen.

In China sorgte die vorübergehende Festnahme für viele Schlagzeilen. Liu und seine Ehefrau - die Internet-Berühmtheit Zhang Zetian - sind dort bekannte Persönlichkeiten. Das Polizeifoto von Liua verbreitete sich rasant über die chinesische Plattform Weibo. JD.com ist an der Wall Street gelistet, die am Montag wegen des Labor Day geschlossen bleibt.

(Reuters)