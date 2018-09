Großauftrag in Dubai ist Meilenstein für Baukonzern Porr

Der Baukonzern Porr realisiert für die Dubai Municipality gemeinsam mit Belhasa Six Construct das „Deep Tunnel Storm Water System“ - Projekt. Es soll rechtzeitig vor Beginn der Expo 2020 abgeschlossen werden. Insgesamt sind mehr als 600 internationale Mitarbeiter der ARGE an dem Projekt beteiligt. Das Auftragsvolumen der Arbeitsgemeinschaft beträgt rund 300 Millionen Euro.

„Dubai ist einer der zentralen Orte für den arabischen Wirtschaftsraum. Der Markteintritt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein echter Meilenstein für die Porr", sagt Konzernchef Karl-Heinz Strauss.

Bei dem „Deep Tunnel Storm Water System“ handelt es sich um eine Tunnelkonstruktion mit 10,4 Kilometer Länge und bis zu 45 Meter tiefen Zulaufschächten. Die beiden Bohrköpfe der Tunnelbohrmaschinen, die in der Ausführungsphase zum Einsatz kommen, sind mit einem Durchmesser von jeweils 11,05 Meter die größten, die jemals in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingesetzt worden sind. Der Innendurchmesser des Tunnels, der mit zwei Tunnelbohrmaschinen mit Tübbingauskleidung aufgefahren wird, beträgt 10 Meter. Mithilfe des Tunnels wird Grund- und Niederschlagswasser in Richtung eines Pumpwerks am Meer geleitet. Nach der Fertigstellung werden rund 40 Prozent des Stadtgebiets von Dubai mittels des Tunnels entwässert: unter anderem Dubai South, der Al Maktoum International Airport, das Gelände der Expo 2020 sowie benachbarte Ortschaften.