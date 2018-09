Stahlkonzern Posco will 35 Milliarden Euro investieren

Der südkoreanische Stahlkonzern Posco kündigte am Montag an, seine in den kommenden fünf Jahren geplanten Ausgaben auf umgerechnet rund 35 Milliarden Euro mehr als zu verdoppeln. Mehr als die Hälfte der Summe solle in die Modernisierung der eigenen Anlagen oder den Zukauf neuer fließen. Darüber hinaus wolle Posco Geld in Bereiche wie Lithium-Batterien und in den Ausbau des Energiegeschäfts stecken. Erst vor wenigen Tagen hatte Posco für umgerechnet rund 240 Millionen Euro in Australien von Galaxy Resources Rechte zur Förderung von Lithium erworben.

Der Thyssenkrupp-Konkurrent gehört zu den größten Stahlkonzernen der Welt. Posco produziert mit gut 40 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr soviel wie die Branche in Deutschland insgesamt.

(Reuters)