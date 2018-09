Weinviertler Weingut im Kampf gegen kalifornischen Riesen

Hohenwarth. Am 21. August flatterte Doris und Leopold Sutter ein Schreiben der besonderen Art ins Haus. Absender war die amerikanische Anwaltskanzlei Dickenson Peatman & Fogarty. Grund des Schreiben war die Verletzung des geschützten Marke von Sutter Home. Schließlich sei Sutter Home ein bekanntes amerikanisches Weingut, das seit mehr als 45 Jahren auf dem Markt sei, heißt es in dem Brief. Schnell kamen die Advokaten zum Punkt. Das Weinviertler Weingut Sutter habe es künftig zu unterlassen, sich in den USA als Weingut Sutter zu bezeichnen.

"Wir wissen nicht, welche Auswirkungen das für unser Weingut hat", sagt Doris Sutter im Gespräch mit der "Presse". 20.000 Flaschen Wein exportiert das Familienweingut jedes Jahr in die USA. "Wir haben uns natürlich mit unseren Anwälten beraten", sagt die Winzerin. So einfach hinnehmen werde man die Forderung auf Namensänderung natürlich nicht. "Es ist unser höchstpersönliches Recht, unseren Familiennamen zu führen", sagt sie. Auch bestehe ihrer Meinung nach keine Verwechslungsgefahr. "Unsere Etiketten unterscheiden sich von jenen der Amerikaner deutlich."

Zudem haben die Niederösterreich lange vor der Gründung von Sutter Home österreichischen Wein in die USA geliefert. Bereits 1928 wurden die ersten Flaschen Grüner Veltliner nach Amerika verschifft.

Die Klagsdrohung sei für das kleine Weingut ein großer Schock, gesteht Doris Sutter. Sie habe Angst, dass sie künftig auch Probleme in anderen Ländern gekommen könnte. Schließlich sei Sutter Home in vielen Ländern aktiv. So auch das Weinviertler Weingut. "Wir exportieren mehr als 60 Prozent unserer Weine", erzählt sie. Das meiste gehe in die EU-Länder - vor allem nach Deutschland. Das kleine, feine Weingut habe aber in den vergangenen Jahren auch Abnehmer in Russland, Singapur, Korea, Thailand und den Philippinen gefunden.

Heute, Dienstag, antworteten die Anwälte des Weinviertler Weinguts ihren amerikanischen Kollegen. Doris und Leopold Sutter hoffen, ihren Handelskrieg mit den USA friedlich beilegen zu können.