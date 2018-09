VW-Anlegerprozess beginnt vor großer Kulisse

"Dieselgate" hat Volkswagen schon etliche Milliarden gekostet - und ein Ende der Abgas-Rechnungen ist nicht absehbar. Vor dem Oberlandesgericht Braunschweig beginnt am 10. September der mit Spannung erwartete Musterprozess, in dem es um Schadensersatzforderung von Kapitalanlegern in Milliarden-Höhe geht. Der 3. Zivilsenat verhandelt zwar nur über eine Klage der Fondsgesellschaft Deka Investment wegen erlittener Kursverluste. Hinter der Musterklägerin stehen jedoch weit mehr als tausend gleichgelagerte Fälle, die ebenfalls Forderungen durchsetzen wollen. Die Kläger werfen dem Wolfsburger Konzern vor, sie zu spät über den millionenfachen Abgasbetrug informiert zu haben. In den Tagen nach Bekanntwerden des Skandals vor knapp drei Jahren waren die VW-Aktien zeitweise um mehr als 40 Prozent eingebrochen. Wegen des großen öffentlichen Interesses wurde die Verhandlung in den Kongress-Saal der Stadthalle verlegt.

Rund 20 Anwälte der Musterparteien - Deka Investment und Volkswagen - und ihre Mitarbeiter werden zu dem Prozess erwartet. Hinzu kommen weitere rund 25 Anwälte der Anleger, deren Klagen für den Musterprozess ausgesetzt wurden und die im Falle eines Urteils zugunsten der Deka ihre Ansprüche vor dem Landgericht Braunschweig durchsetzen wollen. Dort sind rund 1670 Klagen mit einem Streitwert von insgesamt neun Milliarden Euro eingegangen. Davon wurden 1640 Verfahren mit einem Gesamtvolumen von vier Milliarden Euro ausgesetzt. Ein kleiner Teil davon betrifft auch den VW-Haupteigner Porsche SE, der in dem Verfahren Nebenbeklagter ist.

Dreh- und Angelpunkt in dem Mammutprozess ist die Frage, wer was wann bei Volkswagen über die Abgasmanipulation wusste. Davon hängt ab, ob der Konzern seine Informationspflicht gegenüber den Aktionären erfüllt hat. Dabei ist nach Ansicht von Klägeranwalt Andreas Tilp nicht entscheidend, ob dem früheren Vorstandschef Martin Winterkorn oder dem aktuellen Konzernlenker Herbert Diess eine konkrete Mitwisserschaft nachgewiesen werden kann. Die Haftung des Unternehmens gelte auch für "verfassungsmäßig berufene Vertreter". Das sind Führungskräfte, die wesentliche Aufgaben erfüllen, also etwa Leiter der Entwicklungsabteilung und Markenvorstände. "Wir haben Hinweise, dass eine Reihe dieser verfassungsmäßig berufenen Vertreter Bescheid gewusst haben, und das wird dem Unternehmen zugerechnet", sagt Tilp.

Nichts sehen und nichts hören

Damit will der auf Kapitalanleger-Musterverfahren spezialisierte Rechtsanwalt aus Tübingen die Verteidigung von Volkswagen durchkreuzen. Der Konzern argumentiert, dass die Entscheidung, in Dieselautos in den USA eine illegale Abschalteinrichtung einzubauen, von Managern unterhalb des Vorstandes getroffen worden sei. "Weder der Gesamtvorstand noch einzelne Vorstandsmitglieder der Musterbeklagten waren an der Entstehung und Entwicklung des in den USA begangenen Compliance-Verstoßes beteiligt noch hatten sie Kenntnis davon", heißt es in der mehr als 300 Seiten umfassenden Klageerwiderung von VW.

Nach Darstellung des Konzerns hat die Unternehmensspitze erst durch die Veröffentlichung der amerikanischen Umweltbehörde am 18. September 2015 von der Tragweite des Abgasskandals erfahren. Bis dahin sei man davon ausgegangen, dass es sich in erster Linie um ein "Vertriebsthema" in den USA handele, das in Verhandlungen mit den Behörden gelöst werden könne. Als nach eigenen Nachforschungen klar wurde, dass weltweit rund elf Millionen Dieselautos von dem Betrug betroffen waren, hatte Volkswagen die Börse am 22. September 2015 in einer Pflichtmitteilung informiert und die Gewinnziele kassiert. Viel zu spät, wie Kläger meinen.

Nach Ansicht von Tilp wusste das Management schon lange vorher Bescheid und hätte die Anleger informieren müssen. Denn schon mit der Zulassung des ersten betroffenen Dieselautos, des VW Jetta, in den USA am 6. Juni 2008 habe der Betrug begonnen. Schon damals hätte VW den Finanzmarkt darüber informieren müssen, dass seine wichtige Strategie emissionsarmer Selbstzünder gescheitert sei.

Das Oberlandesgericht hat zunächst bis zum 10. Dezember 13 Verhandlungstage angesetzt. Klage-Vertreter Tilp hofft, dass der Vorsitzende Richter Christian Jäde zum Auftakt eine klare Linie für das Verfahren vorgibt. Nach seiner Ansicht gibt es dabei zwei zentrale Punkte: Sollte das Gericht dem Argument der Klage folgen, wonach Volkswagen die Unkenntnis der Verantwortlichen beweisen müsste, stiegen die Erfolgsaussichten der Kläger. Sollte der Veröffentlichungspflicht der strafrechtliche Grundsatz entgegengestanden haben, nach dem sich der Konzern selbst keiner strafbaren Handlung bezichtigen musste, sähe es gut für Volkswagen aus. Nach Tilps Einschätzung könnte das OLG im kommenden Jahr ein Urteil fällen - es wäre nicht das letzte. "Es geht zum Bundesgerichtshof in die Rechtsbeschwerde, egal wer gewinnt oder verliert", sagte Tilp.

(Reuters)