Herold Business Data trennt sich überraschend von einem Geschäftsführer und zwei Führungskräften

Der Beirat von European Directrories (EDSA), der Eigentümer der Herold Business Data, gab heute überraschend folgendes bekannt: "John Goddard ist ab sofort alleiniger Geschäftsführer und CEO von HEROLD. (..) Der bisherige Vertriebschef sowie weitere Sales-Verantwortliche verlassen das Unternehmen."



Nur wenige Stunden zuvor soll der versammelten Belegschaft des Marketing-Dienstleisters der überraschende Schritt in einer Versammlung in der Kantine am Firmensitz in Mödling mitgeteilt worden sein, erfuhr die "Presse" von Anwesenden.