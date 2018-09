Hoerbiger: Der Weltkonzern in der Seestadt

Wien. „Kennt man uns wirklich kaum?“ Die Frage von Hoerbiger-Vorstand Udo Bauer lässt sich nur geteilt beantworten. Hoerbiger – den Namen kennt natürlich jeder, nicht nur in Wien, wo die Schauspielerdynastie jahrzehntelang das Theatergeschehen geprägt hat. Wenn es jedoch um das Unternehmen mit demselben Namen geht, dann ist es mit der ganz breiten Bekanntheit schon nicht mehr so weit her. Obwohl es sich um einen Weltkonzern handelt. Ein klassischer Hidden Champion, wie es hierzulande sehr viele gibt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.09.2018)