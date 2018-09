Theranos vor der Auflösung

Palo Alto. Das US-Bluttest-Start-up Theranos, das einst mit Milliarden bewertet wurde und dann unter Betrugsvorwürfen zusammenbrach, steuert auf das endgültige Aus zu. Der aktuelle Plan sei, die Firma aufzulösen und das wenige verbliebene Geld an Gläubiger auszuschütten, heißt es in einem Email an die Anteilseigner.

Theranos hatte versprochen, Bluttests zu revolutionieren, weil mit der neuen Technologie für Proben nur wenige Tropfen genügten. Zeitweise wurde die Firma mit rund neun Mrd. Dollar bewertet. Doch vor drei Jahren war in Medien zu lesen, dass die Technologie mangelhaft funktioniere und die Firma Tests heimlich auf Maschinen anderer Hersteller durchführe. Die Enthüllungen lösten Ermittlungen aus. Im Juni wurde der Gründerin und langjährigen Chefin Elizabeth Holmes in einer Anklageschrift Betrug vorgeworfen. (apa)

