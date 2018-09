Kapsch leidet unter den Sanktionen

Wien. Der heimischen Kapsch-Technologiegruppe machen die internationalen Sanktionen zu schaffen, die ein Engagement in den interessanten Märkten Russland oder Iran verhindern. Auf der Suche nach Fachkräften wünscht man sich Erleichterungen für Zugewanderte. Die Maut werde noch lang Kerngeschäft bleiben, sagt das Management.

Die Europäer sollten in der Türkei Chancen wahrnehmen können, sonst würden sich dort womöglich Chinesen breitmachen. Im Iran hätte man sich Chancen in allen Kapsch-Sparten – Bahn, Maut und Verkehr – ausgerechnet. Auch russische Nachbarländer seien von den Sanktionen gegen Moskau betroffen, berichtete Vorstandsdirektor Kari Kapsch. So „stehe“ mittlerweile etwa auch der weißrussische Güterverkehr, der profitabel gewesen sei: „Auch dort hätte es interessante Projekte gegeben.“ Beim Seidenstraßenvorhaben versuche Kapsch mit Bahntechnik dabei zu sein. Gegen die starke China-Konkurrenz bei Bahnaufträgen in Europa könne man nur versuchen, flexibler, schneller und noch kundenorientierter zu sein.

Von der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump ist die Kapsch-Gruppe mit über 1,1 Mrd. Euro Umsatz und rund 7500 Mitarbeitern laut Vorstandsdirektor Georg Kapsch nicht direkt betroffen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.09.2018)