Semperit-Vorstand Melchiorre geht vorzeitig

Semperit-AG-Vorstand Michele Melchiorre beendet seinen Vorstandsvertrag mit 30. September, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Aufsichtsrat habe dem Ersuchen des Chief Operating Officer (COO) und Medizin-Sektor-Verantwortlichen zugestimmt. Die Agenden von Melchiorre übernehmen Semperit-Aufsichtsrat Felix Fremerey und CEO Martin Füllenbach interimistisch, das AR-Mandat Fremereys ruht in der Zeit.

Melchiorre, der Führungspositionen in der Fahrzeug- und Flugzeugindustrie bei globalen Konzernen wie Daimler-Chrysler, Fiat und Bombardier bekleidet hatte, war erst vor zwei Jahren als Technikvorstand zu Semperit geholt worden. Sein ursprünglicher Dreijahresvertrag war im heurigen Mai bis 2022 verlängert worden.

Semperit steckt in der Krise. Der Konzern hat im ersten Halbjahr einen Verlust von 67 Millionen Euro geschrieben. Restrukturierungen sind zuletzt beschleunigt worden: In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden bereits Werke in Frankreich und China geschlossen. In Deutschland werde der Standort Dalheim in das Werk Hückelhoven integriert, ein Verkauf von Roiters in Italien werde geprüft, hieß es Ende August. Ob es zu weiteren Änderungen im Portfolio oder der Produktion in den bestehenden Segmenten - Semperflex, Semperform, Sempertrans und Sempermed - kommen werde, wurde damals offengelassen. Der Vorstand werde Schritt für Schritt darüber entscheiden.

(Reuters)