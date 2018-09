Boeing schraubt Prognose für Flugzeugmarkt in China nach oben

Der US-Konzern erwarte, dass im Reich der Mitte in den nächsten zwei Jahrzehnten 7690 neue Flugzeuge im Wert von 1,2 Billionen US-Dollar ausgeliefert werden, teilte Boeing am Dienstag mit. Damit hob der US-Flugzeugbauer für den Zeitraum bis 2037 seine Prognose um 6,2 Prozent an. Zuvor hatte er mit dem Verkauf von 7240 Flugzeugen bis 2036 gerechnet.

China ist der weltweit am schnellsten wachsende Flugzeugmarkt. "Das Wachstum in China ist auf die wachsende Mittelschicht des Landes zurückzuführen, die sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdreifacht hat und in den nächsten zehn Jahren noch einmal verdoppeln wird", erklärte Boeing-Manager Randy Tinseth. Boeing wie auch sein europäischer Konkurrent Airbus drängen mit Macht auf den chinesischen Markt. Beide sind inzwischen mit Montagewerken vor Ort.

Bislang blieb Boeing vom Handelkonflikt zwischen den USA und China verschont. Die Regierung der Volksrepublik hat große Flugzeuge von der Vergeltungsliste gestrichen, obgleich US-Präsident Donald Trump mit Zöllen auf praktisch alle chinesischen Importe in die Vereinigten Staaten drohte.

(Reuters)