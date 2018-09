Rene Benko am Ziel: Erzrivalen Kaufhof und Karstadt fusionieren

Die Warenhausketten Kaufhof und Karstadt schließen sich angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch den Online-Handel zusammen. Die Eigentümer - der nordamerikanische Handelsriese HBC und die österreichische Investmentgesellschaft Signa von Rene Benko - brachten das Gemeinschaftsunternehmen am Dienstag auf den Weg. "Strategisches Ziel ist es, das Einzelhandelsgeschäft zukunftsfähig zu machen und im digitalen Zeitalter einen der führenden Omnichannel-Anbieter entstehen zu lassen", teilten sie mit. Karstadt-Eigner Signa werde 50,01 Prozent am operativen Geschäft der neuen Holding halten, HBC die restlichen Anteile. Karstadt-Chef Stephan Fanderl werde Chef des neuen Warenhaus-Riesen. Signa erwirbt zudem 50 Prozent des europäischen Immobilienbestands von HBC.

Durch die Fusion entsteht ein Warenhauskonzern mit 243 Standorten. Die zuständigen Wettbewerbsbehörden müssen den Deal noch prüfen. Beide Seiten versprechen sich von der Warenhaus-Ehe auch Einsparungen. In der Kaufhof-Belegschaft machen bereits Ängste vor einem Abbau von Stellen die Runde.

Benko oft abgeblitzt



Die Idee einer deutschen Warenhaus AG ist nicht neu: Der österreichische Immobilienunternehmer Benko, dem Signa gehört, hat schon mehrfach vergeblich versucht, Kaufhof zu übernehmen. HBC hatte seine Offerten in der Vergangenheit abgeschmettert - zuletzt im vergangenen Februar. Die damals von Benko gebotenen rund drei Milliarden Euro lägen deutlich unter dem Wert von Kaufhof und der damit verbundenen Immobilien-Werte, hatte HBC erklärt. Nun hat sich die Lage aber geändert - Kaufhof leidet unter laufenden Verlusten und auch HBC steht in seinem nordamerikanischen Heimatmarkt unter Druck.

HBC hatte Kaufhof im Oktober 2015 übernommen. Doch die Kette mit ihren aktuell 96 Warenhäusern und rund 18.000 Beschäftigten in Deutschland kommt seitdem nicht in Schwung. Viele Kunden kehren Innenstädten und Warenhäusern den Rücken und bestellen ihre Einkäufe lieber bei Online-Händlern von Amazon bis Zalando. Aber auch zahlreiche Management-Wechsel verunsicherten nach der Übernahme die Kaufhof-Belegschaft. Um die Akquisition zu finanzieren, hatte HBC damals 41 Warenhaus-Immobilien in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Investor Simon Property eingebracht. An den Immobilien hatte Benko auch immer wieder Interesse gezeigt .

Benko hatte Karstadt nach der Übernahme 2014 mit Hilfe des Handelsexperten Stephan Fanderl saniert. Fanderl setzte zunächst den Rotstift an, lichtete den Markendschungel im Sortiment und verordnete Karstadt eine verstärkte lokale Ausrichtung der Warenhäuser. Zudem holte er Partner in die knapp 80 Warenhäuser und kurbelte das Online-Geschäft an. Darüber hinaus hat die Kette einen Sanierungstarifvertrag mit Abstrichen für die Belegschaft mit der Gewerkschaft Verdi abgeschlossen - sie hat also Kostenvorteile gegenüber der größeren Konkurrenz. Im vergangenen Geschäftsjahr erreichte Karstadt bei einem leichten Umsatzrückgang einen Jahresüberschuss von 1,4 Millionen (Vorjahr: Minus 7,5 Millionen) Euro, im laufenden Jahr soll es ein "ausgeglichenes" Ergebnis werden.

(Reuters)