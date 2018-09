OMV steht vor Milliardendeal in Malaysia

Der teilstaatliche Öl- und Gaskonzern OMV ist ein „Heads of Agreement” mit Sapura Energy Berhad eingegangen, um eine strategische Partnerschaft zu bilden. Die Unternehmen haben vereinbart, die Verhandlungen auf exklusiver Basis fortzusetzen. Geplant ist, dass sich die OMV mit 50 Prozent an der Sapura-Tochter Upstream Sdn Bhd beteiligt. Sie ist ein führendes, unabhängiges Öl- und Gasunternehmen in Malaysia, mit einem starken Wachstumsportfolio. Der Unternehmenswert liegt laut Sapura bei 1,6 Milliarden Dollar.

"Die angestrebte Partnerschaft mit Sapura ist ein wichtiger Schritt,

die Aktivitäten in Südostasien zu entwickeln. Es wird bis 2030

mit einer stark steigenden Öl- und Gasnachfrage in dieser Region

gerechnet. Die OMV nutzt diese Chance, das Geschäft weiter auszubauen und die neue Kernregion aufzubauen", sagt OMV-Chef Rainer Seele.

Sapura Energy steckt derzeit in einer Krise. Der Börsewert des Konzerns ist in den vergangenen vier Jahren von 5,8 Milliarden Euro auf aktuell 430 Millionen Euro eingebrochen. Im Vorjahr ist der Umsatz von 1,7 auf 1,2 Milliarden Euro gesunken. Das Nettoergebnis drehte von plus 45 Millionen Euro auf minus 515 Millionen Euro. Die Partnerschaft mit OMV soll helfen, neue Aktivitäten in Australien, Neuseeland und im Golf von Mexiko zu entwickeln.

OMV-Vorstandsmitglied Johann Pleininger hatte vergangene Woche im Reuters-Interview angekündigt, dass sie die Fühler vor allem in der Region Südostasien ausstrecken wollten. Dort seien die Produktionskosten niedrig, die Nachfrage steige stark und die Abhängigkeit von politisch riskanten Ländern wie Russland oder dem Nahen Osten werde reduziert.

Die OMV ist derzeit auf Einkaufstour. Sie hat heuer um 578 Millionen Dollar in Neuseeland Produktionseinheiten von Shell übernommen und sich in Abu Dhabi für 1,5 Millairden Dollar an Offshore-Ölfeldern beteiligt. Insgesamt will Konzernchef Seel zehn Milliarden Euro für Zukäufe ausgeben, um Österreichs größten Industriebetrieb zu verdoppeln. Im Vorjahr hat die OMV rund 20 Milliarden Euro umgesetzt. An der Börse ist sie 14,6 Milliarden Euro wert.

(red)