Großinsolvenz einer traditionsreichen Wiener Medizintechnik-Firma

Die Odelga Med Ges.m.b.H. hat heute beim Handelsgericht Wien ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Wie die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 berichten, handelt es sich um eine Großinsolvenz, von der rund 210 Gläubiger und 54 Dienstnehmer in Österreich betroffen sind. Die Passiva werden mit mehr als 21 Millionen Euro angegeben.

Odelga Med ist namhafter Erzeuger von Krankenhausausstattung, zum Sortiment gehören Instrumente und Spitalsbetten. Im Sterilisationsbereich zählt die im Jahr 1875 gegründete Firma, die bereits als als K&K Hoflieferant für Spitalsbedarf der österreichisch-ungarischen Monarchie tätig war, zu den führenden Erzeugern in Europas. Beliefert wurden zahlreiche Länder in Süd- und Osteuropa sowie den arabischen Raum. Es gibt Niedelassungen in China, Vietnam und in Ecuador.

Die Zahlungsunfähigkeit ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es bei vier Projekten in Ecuador, Indonesien, Vietnam und Kamerun mit einem sehr hohen Umsatzvolumen aufgrund von politischen Entscheidungen in diesen Ländern zu erheblichen Verzögerungen bei der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen und bei der Abwicklung von bestehenden Projekten kam.

Es ist laut dem Antrag des Sanierungsverfahrens beabsichtigt, das Unternehmen jedenfalls fortzuführen und die Sanierungsplanquote mit Hilfe eines Investors aufzubringen.