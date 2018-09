Apple-Watch und Airpods werden bei US-Zöllen verschont

Apple-Geräte wie die Computer-Uhr und die AirPods-Ohrhörer sollen laut einem Medienbericht nun doch von der erwarteten nächsten Welle der US-Strafzölle für Produkte aus China ausgenommen werden. In der Liste, die demnächst präsentiert werden solle, seien sie nicht mehr enthalten, schrieb der Finanzdienst Bloomberg am Montag unter Berufung auf informierte Personen.

Apple hatte vor wenigen Wochen darauf hingewiesen, dass die Zölle auch amerikanische Zulieferer treffen würden. Auch andere US-Unternehmen hatte sich gegen die Zölle ausgesprochen.

Es geht um eine im Juli angekündigte dritte Welle amerikanischer Strafzölle auf in China gefertigte Produkte im Wert von rund 200 Milliarden Dollar (171 Mrd. Euro). Das wichtigste Produkt von Apple - das ebenfalls in China montierte iPhone - blieb von den bisher angekündigten US-Zöllen unberührt. Angesichts des hohen Anteils von in China produzierten Apple-Geräte hätte der Konzern bei einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen Washington und Peking viel zu verlieren. Apple-Chef Tim Cook äußerte zuletzt die Hoffnung, dass sich in dem Streit "kühle Köpfe" durchsetzen werden.

In der Debatte um die weiteren US-Zollschranken für Importe aus China hat US-Präsident Donald Trump unterdessen für Montagabend (Ortszeit) eine Entscheidung angekündigt. Es werde nach Börsenschluss eine Ankündigung geben, sagte Trump am Montag in Washington. Macht der Staatschef seine Drohung wahr, weitere Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar mit Sonderzöllen zu belegen, wäre dies der bisher gravierendste Schritt im Handelsstreit, den Trump unter dem Motto "America First" unter anderem mit China, aber auch mit den EU-Ländern und den US-Nachbarn Mexiko und Kanada führt.

