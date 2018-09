Millionenpleite in der Steiermark

In der Steiermark gibt es eine Großinsolvenz. Die buchholzer + partner GbmH hat beim Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt, von dem 79 Dienstnehmer und mehr als 200 Gläubiger betroffen sind.

Wie die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 berichten, war das Gebäudesystemtechnik-Unternehmen bereits vor sechs Jahren insolvent und hatte die Sanierung erfolgreich abgeschlossen. Bei Umsätzen von zuletzt zwischen 6,7 und 15,6 Millionen Euro wurde durchwegs positive Ergebnisse erzielt, solche wären auf für heuer zu erwarten. Jedoch machen erhebliche Außenstände zu schaffen. So mussten infolge der Insolvenz der Wien Wert AG Forderungen über 240.000 Euro zur Gänze wertberichtigt werden. Aus einem Großprojekt stehen steht eine Forderung in der Höhe von rund 1,2 Millionen Euro vor der gerichtlichen Geltendmachung. Die neue Hausbank hat laut Insolvenzantrag aufgrund der zur Zeit voll ausgenutzten Kreditlinie und laufender Avalkredite die Zurverfügungstellung neuerlicher erforderlicher projektbezogener Erfüllungsgarantien von der Beibringung weiterer Sicherheiten abhängig gemacht, was nicht möglich gewesen sei.

Die Verbindlichkeiten betragen nach dem vorgelegten Vermögensstatus rund 4,1 Millionen Euro, wovon rund 2,1 Millionen Euro auf Bankverbindlichkeiten, 1,8 Millionen Euro auf Lieferantenverbindlichkeiten und 1,1 Millionen Euro auf Rückhaftungen aufgrund von Haftbriefen entfallen. Die Aktiva werden mit 3,95 Millionen Euro zu Buchwerten beziffert, wobei rund 3,6 Millionen Euro auf Außenstände entfallen.

Das Unternehmen soll weitergeführt werden, zumal es mit laufenden Aufträgen ausgelastet ist. So werden aktuell 18 größere Aufträge und diverse Kleinprojekte bearbeitet. Mittel für die Erfüllung eines Sanierungsplans sollen auch von einem strategischen Investor kommen.

