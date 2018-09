Gleich zwei Millionenpleiten in Oberösterreich

Über das Vermögen der Buchinger Anlagen-Stahl-Rohrbau GmbH aus Aurach ist am Montag am Landesgericht Wels ein Konkursverfahren eröffnet worden. Neun Dienstnehmer und 60 Gläubiger sind von der Pleite des Unternehmens betroffen, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870. Die Passiva werden mit 4,28 Millionen Euro angegeben, die Aktiva betragen je nach tatsächlichem Wert der pfandrechtlich belasteten Liegenschaft zwischen 1,47 und 2,1 Millionen Euro. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Andreas Haberl aus Vöcklabruck bestellt.

Das Unternehmen ist im Bereich Montage von Industrieanlagen tätig. Grund für die Zahlungsunfähig: Mit Aufträgen in China und Frankreich wurden hohe Verluste erwirtschaftet, die mit dem normalen Geschäft nicht kompensiert werden konnten. Die zuletzt zusätzlich beabsichtigte Produktion von Müllsortieranlagen samt nachfolgendem Verkauf scheiterte an der Finanzierung.

Am Landesgericht Linz wurde am Montag ebenfalls eine Großinsolvenz registriert: Über das Vermögen des Linzern Maschinen- und Anlagenbauers Hitzinger GmbH wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Rund 250 Dienstnehmer und 420 Gläubiger sind von der Pleite betroffen. Hitzinger hat Passiva von 14,8 Millionen Euro. Wie hoch die Aktiva sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Linzer Rechtsanwalt Gerhard Roithner bestellt. Offenbar ist geplant, das Unternehmen durch einen Sanierungsplan zu entschulden und fortzuführen. Den Gläubigern wird eine 20-prozentige Quote geboten.

Die Mitarbeiter wurden Montagvormittag informiert, berichtete die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich. Ihre Dienstverhältnisse seien vorerst nicht berührt. Die Löhne und Gehälter für August seien noch bezahlt worden. AK-Präsident Johann Kalliauer warnte alle Betroffenen davor, überstürzt zu kündigen, denn dadurch könnten Ansprüche verloren gehen.

Das Unternehmen weist seit nunmehr über 70 Jahre Erfahrung im Bereich der individuellen Stromversorgung auf und gilt als einer der führenden Anbieter von Generatoren, Aggregaten, Umformern, USV-Anlagen und Flugzeug-Bodenstromversorgung. Es ist zum wesentlichen Teil im internationalen Projektgeschäft tätig und betreibt Niederlassungen in den USA, UK und Singapur.

Die Ursachen für die Zahlungsunfähigkeit sind insbesondere auf die Veränderungen im Markt des Anlagenbaues zurückzuführen. Bereits im Geschäftsjahr 2016/17 waren die Umsätze stark rückläufig. Es zeichnete sich ein konjunktureller Rückgang bei Wasserkraft-Generatoren, aber auch ein hoher Wettbewerbsdruck bei Aggregaten und USV-Anlagen ab.

Hitzinger ist laut KSV1870 die heuer zweitgrößte Insolvenz in Oberösterreich nach Metallbauer Fill aus Hohenzell, der Schulden von 30,3 Millionen Euro angehäuft hat. Zu den größten Pleiten im Bundesland zählen noch Zeilberger fruit-service aus Wels (Schulden von 7,2 Millionen Euro), die Windischgarstner-Hof GmbH aus Windischgarsten (Schulden von 6,8 Millionen Euro) und my home Bau- und Ausführungs GmbH aus Marchtrenk mit Schulden von 5,1 Millionen Euro.

