Biomassekraftwerk in Heiligenkreuz wird verkauft

Die Energie Burgenland Biomasse GmbH & Co KG wird das Biomassekraftwerk in Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf) an die Salzburger BHKW 1 Beteiligungs GmbH verkaufen. Übergabestichtag des Kraftwerkes ist der 1. Oktober, teilte die Energie Burgenland am Montagnachmittag in einer Aussendung mit. Die 15 in Heiligenkreuz beschäftigten Mitarbeiter werden ihren Job behalten, hieß es gegenüber der APA.

"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden bereits über den anstehenden Verkauf informiert. Uns war und ist es besonders wichtig, dass wir vereinbaren konnten, dass alle unsere jetzigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch übernommen werden", so Wolfgang Trimmel, Geschäftsführer der Energie Burgenland Biomasse GmbH & Co KG. Das Unternehmen betreibt das Biomassekraftwerk seit 2006.

Die Salzburger Gesellschaft von Peter Beisteiner und Mathias Kern will das Biomassekraftwerk laut Pressemitteilung zur Versorgung ihrer geplanten Hightech-Pflanzenanlage zur Produktion pharmazeutischer Kräuter nutzen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

(APA)