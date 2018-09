Novartis streicht mehr als 2000 Stellen

Zürich. Um profitabler zu werden, hat der Schweizer Pharmakonzern Novartis am Dienstag einen größeren Personalabbau bekannt gegeben. Betroffen davon sind in erster Linie Standorte in der Schweiz. Bis 2022 sollen dort 2150 Stellen gestrichen werden. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in der Schweiz 13.000 Mitarbeiter. Auch in Großbritannien sollen 400 Stellen wegfallen, heißt es.

Novartis ist der weltgrößte Hersteller von rezeptpflichtigen Medikamenten. Um die Kosten zu senken, hat das Unternehmen in der Vergangenheit fünf globale Servicezentren in Niedriglohnländern geschaffen. Diese befinden sich in Kuala Lumpur (Malaysia), Hyderabad (Indien), Mexico City (Mexiko), Prag (Tschechien) und Dublin (Irland). An diesen Standorten werden konzerninterne Dienstleistungen zu niedrigeren Kosten angeboten.

Als nächster Schritt sollen nun auch Managementkapazitäten in diese Zentren verlagert werden. „Wir setzen unsere Anstrengungen fort, Novartis effizienter und agiler zu machen“, begründete Novartis-Chef Vas Narasimhan den Jobabbau. Falls noch weitere Stellen gestrichen werden, will das Unternehmen die Öffentlichkeit darüber informieren, sobald dies angebracht sei, hieß es am Dienstag.

Novartis hat 2017 einen Gewinn von 7,7 Mrd. Dollar (6,29 Mrd. Euro) erwirtschaftet. Das ist um 15 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Nettoumsatz lag bei 49,1 Milliarden US-Dollar. Doch das Unternehmen steht vor der Herausforderung, dass Patente auslaufen. Derzeit werden 125.000 Mitarbeiter beschäftigt. Inklusive der geplanten Ausgliederung der Augenheilsparte soll der Personalstand bis 2022 auf unter 100.000 sinken. In der Schweiz wird der angekündigte Stellenabbau ein Politikum. „Der plötzliche Strategiewechsel mit der Verlagerung von Hunderten von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer ist für den Regierungsrat schwer nachvollziehbar“, heißt es in einer Stellungnahme der Regierung des Kantons Aargau. Novartis ist auch in Österreich mit über 4000 Beschäftigten ein wichtiger Arbeitgeber.

Ob auch in Österreich Stellen gestrichen werden, ist offen. „Um für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet zu sein, analysieren und betrachten wir laufend unser Produktportfolio und unser Marktangebot und müssen dieses auch anpassen“, sagte eine Sprecherin von Novartis Österreich: „Wir können zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob diese Veränderungen auf den Standort Österreich Auswirkungen haben werden.“ (höll)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.09.2018)