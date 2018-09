Ford rechnet vor: Schon eine Milliarde Dollar für Trump-Zölle

Ford hat die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium für einen niedrigeren Gewinn verantwortlich gemacht. "Aus Fords Perspektive haben uns die Zölle auf die Metalle etwa eine Milliarde Dollar an Profit genommen", sagte Konzernchef James Hackett am Mittwoch. Die Ironie sei, dass Ford ohnehin das meiste dieser Materialien im Inland erwerbe.

"Wenn es so weitergeht, wird der Schaden größer", sagte Hackett auf einer Bloomberg-Konferenz in New York. Auf welchen Zeitraum er sich bezog, war zunächst unklar. Die USA hatten im März Zölle von 25 Prozent auf Importe von Stahl und zehn Prozent auf Aluminium angekündigt. Dies ermöglichte einheimischen Herstellern, ihre Preise zu erhöhen.

