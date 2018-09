Deutscher Abfallriese Remondis kauft den Grünen Punkt

Der Remondis-Konzern kauft den Verpackungsmüllentsorger Duales System Deutschland (DSD) mit der Marke "Der Grüne Punkt" und will damit sein Recyclinggeschäft ausbauen. Der Kaufvertrag über 100 Prozent der Anteile sei am Donnerstag unterzeichnet worden, teilten die Firmen mit. Die Nachfrage nach Recyclingkunststoffen werde steigen, erklärte Remondis. DSD zufolge soll der Unternehmensnamen ebenso bestehen bleiben wie die Marke "Der Grüne Punkt". Auch wolle das bisherige Management von DSD langfristig an Bord bleiben. Die Kartellbehörden müssen dem Kauf noch zustimmen.

Über den Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben. Die Finanzinvestoren H.I.G. Capital und Bluebay wollten sich seit längerem von ihren Anteilen an DSD trennen. Sie halten zusammen 80 Prozent an dem Unternehmen, der Rest gehört dem Management. Remondis verwies darauf, dass der Markt, auf dem auch ausländische Konzerne wie Suez und Veolia aktiv sind, hart umkämpft ist. Der einstige Marktführer DSD habe auch durch den Eintritt neuer Wettbewerber gut Dreiviertel seines früheren Umsatzes von gut zwei Milliarden Euro verloren. Derzeit erziele die Firma mit rund 220 Mitarbeitern jährlich Erlöse von etwa 490 Millionen Euro. Verglichen mit Remondis ist DSD damit ein Zwerg. Das 1934 gegründete Familienunternehmen aus Lünen in Nordrhein-Westfalen beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von gut sieben Milliarden Euro.

Remondis setzt nach eigenen Angaben insbesondere im Auslandsgeschäft auf den Bekanntheitsgrad von DSD. In außereuropäischen Ländern wie Russland und China gebe es einen Bedarf an ähnlichen Systemen für Verpackungsentsorgung wie in Deutschland. "Um in diesen Märkten als kompetenter Partner agieren zu können, muss Remondis auch im heimischen Markt für Verpackungsrecycling Präsenz zeigen."

(Reuters)