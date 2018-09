Konkursantrag der Tiroler Krypto-Firma Cointed in der Warteschleife

Tiroler spitzen auf großes Geschäft mit Bitcoin-Geldautomaten

Die in Tirol ansässige Cointed GmbH betreibt Automaten, an denen sich Bitcoin-Inhaber Euro-Scheine ziehen können. Solche Geräte wurden in Länder wie Norwegen, Ungarn, Spanien und Liechtenstein verkauft. In Deutschland tut sich vielleicht ein riesiges Geschäft auf.