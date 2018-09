Bank Austria ordnet Vorstand neu

Die UniCredit-Tochter Bank Austria ordnet die Aufgaben im Vorstand neu. Ab 1. Jänner 2019 werden die Bereiche "Privatkundenbank" und "Unternehmerbank" neu geschaffen, ersteren leitet Mauro Maschio, zweiteren Susanne Wendler. Die "Privatkundenbank" betreut Privatpersonen, Freiberufler und Kleinunternehmer, die "Unternehmerbank" große Firmen, Immobilienentwickler und die öffentliche Hand.

Im Gegenzug scheiden Romeo Collina (65), stellvertretender Vorstandsvorsitzender und COO sowie Doris Tomanek (62), für Personal (Human Capital) zuständig, im 1. Halbjahr 2019 mit Auslaufen ihrer Vorstandsverträge auf eigenen Wunsch aus. Die Agenden von Collina und Tomanek übernimmt Vorstandsvorsitzender Robert Zadrazil selber, teilte die Bank am Donnerstag mit.

Mauro Maschio (49) leitete von 2012 bis 2015 in Wien den Bereich CEE Retail in der UniCredit Bank Austria. Zuletzt war er bei der UniCredit in Mailand, tätig, davor General Manager der UniCredit Bank Ukraine.

Susanne Wendler (51) leitet seit September 2016 bereits als Bereichsvorstand die "Unternehmerbank" in der UniCredit Bank Austria. Davor war sie ab 2013 für das Corporate Network in der UniCredit Bank Austria zuständig und war davor ab 2010 in verschiedenen Führungspositionen für das Geschäft mit internationalen und großen Firmenkunden verantwortlich.

(APA)