OMV startet Öl-Produktion in Abu Dhabi

Mehr Staatseinfluss: OMV-Aufsichtsratschef Löscher kündigt Rücktritt an

In einem Brief an Finanzminister Löger kündigte der frühere Siemens-Chef Peter Löscher seinen Rücktritt aus dem OMV-Aufsichtsrat an. Einem Bericht zufolge protestiert er gegen den Staatseinfluss auf den Energiekonzern.