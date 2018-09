Birkenstock eröffnet ersten Store in den USA

Birkenstock hat die Eröffnung des ersten firmeneigenen Ladengeschäfts in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben. Der Store befindet sich in der 120 Spring Street im historischen Stadtteil SoHo in Lower Manhattan. Birkenstock wird bereits seit über 50 Jahren in den USA vertrieben. Mit dem Store in SoHo gibt sich die deutsche Traditionsmarke eine neue Heimat im Herzen von New York und legt zugleich den Grundstein für das weitere Wachstum von Birkenstock auf dem US-Markt.

Erstmals haben Kunden in den USA die Möglichkeit, das wachsende Produktsortiment aus Schuhen, Stiefeln, Socken, Taschen und Gürteln für Damen, Herren und Kinder sowie die neue Produktlinie Birkenstock Natural Skin Care zu entdecken. In einem speziellen Bereich des Geschäfts werden zudem limitierte Modelle aus der Zusammenarbeit mit Designern wie Rick Owens oder 10 Corso Como präsentiert.

Das klassische New Yorker Gebäude in der 120 Spring Street (zwischen Greene St. und Mercer St.) bietet eine würdige Kulisse für das Ladengeschäft der deutschen Traditionsmarke, deren Wurzeln bis auf das Jahr 1774 zurückgehen.

(red.)