Meyer Werft: Gegen das Dreckschleuder-Image kreuzen

Manche Unternehmen haben es leicht: Ihre Produkte sind so auffällig, um nicht zu sagen spektakulär, dass sie Tausende Neugierige anziehen, bevor sie überhaupt in Betrieb gehen. 337 Meter lang, 42 Meter breit und 18 „Stockwerke“ hoch: Was da seit einigen Tagen bei Meyer im norddeutschen Papenburg in der „Auslage“ steht, ist tatsächlich nicht alltäglich. Es ist die Aida Nova, das neueste Kreuzfahrtschiff der gleichnamigen Reederei, das Mitte August die Produktionshalle verlassen hat und nun im Werfthafen auf die erste Reise wartet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.09.2018)