Elektronikteile-Hersteller Epcos heißt künftig TDK Electronics

Die frühere Siemens-Tochter Epcos firmiert seit 1. Oktober als TDK Electronics AG, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Siemens und die japanische Matsushita hatten ihr Gemeinschaftsunternehmen als Epcos AG ("Electronic Parts and Components") 1999 an die Börse gebracht und sich 2006 von ihren restlichen Anteilen getrennt. 2008 wurde Epcos für 1,4 Milliarden Euro von TDK übernommen.

(Reuters)