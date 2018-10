Mazda setzt ab 2030 nur noch auf Hybrid- und E-Autos

Mazda setzt langfristig nur noch auf Hybrid-Fahrzeuge sowie rein elektrisch betriebene Autos. Bis 2030 sollen 95 Prozent der produzierten Fahrzeuge einen Hybrid-Antrieb haben und fünf Prozent nur noch mit einer Batterie ausgestattet sein, teilte der japanische Autobauer am Dienstag mit. Geplant sei, zwei Elektrofahrzeuge zu entwickeln, kündigte Mazda an. Mazda hatte bislang ein Modell im Jahr 2020 in Aussicht gestellt.

(Reuters)