Wiener Start-up "all i need" an Capri Sun verkauft

Das Wiener Getränke-Startup "all i need" hat einen neuen Mehrheitseigentümer. Wie die Online-Plattform "Trendingtopics.at" berichtet, hat die die deutsche Capri-Sun-Gruppe 85 Prozent der Anteile übernommen. Die restlichen 15 Prozent bleiben bei Thomas Miksits und Alexander Jiresch, die das Unternehmen 2010 gegründet haben. Die Gründer werden in den kommenden Jahren weiter im Unternehmen mitarbeiten.

Capri-Sun ist vielen besser als Capri-Sonne bekannt, wie es bis vor kurzem im deutschsprachigen Raum hieß. Jährlich verkauft der Hersteller, die Deutschen SiSi-Werke in Eppelheim, rund sieben Milliarden der Getränkebeutel weltweit.

"all i need" setzt mit ihren Teegetränken in Dosen auf eine gesundheitsbewusste Zielgruppe. Auch Nachhaltigkeit war dem Unternehmen stets wichtig. Heute bietet die Wiener Firma zwei unterschiedliche Getränke (Grüntee und Weißtee) um etwa 1,50 Euro flächendeckend im österreichischen Handel an. Noch heuer soll ein drittes Getränk hinzukommen.

Crowd-Investoren erhalten Geld zurück

Den Einstieg von Capri-Sun lohnt sich für die Crowd-Investoren. Bei einer Kampagne 2014 steckten 237 Investoren mittels Substanzgenussrechten knapp 194.000 Euro in die Firma, 2015 bekam "all i need" dann via Nachrangdarlehen 500.000 Euro.

Das Investment hat sich gelohnt. "Hat ein Crowd-Investor in beiden Runden jeweils 1000 Euro investiert, dann bekommt er für die erste Investition einen Rückzahlungsbetrag von 1296,93 Euro und für die zweite Investition einen Rückzahlungsbetrag von 1407,75 Euro überwiesen", erklärt die Plattform Conda gegenüber "Trendingtopics.at".

Thomas Miksits und Alexander Jiresch gründeten "all i need" im Jahr 2010. –

>>> Bericht auf "Trendingtopics.at"

>>> Die All-I-Need-Gründer im "Presse"-Interview von 2015

(Red.)