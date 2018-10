Mitarbeiter in Amazon-Supermärkten wollen keine "Roboter" sein

Viele kennen Amazon nur als den weltgrößten Onlinehändler. Dabei ist das US-Unternehmen auch im stationären Einzelhandel ziemlich aktiv. Im Vorjahr wurde die Bio-Lebensmittelkette Whole Foods übernommen, die sich selbst als "gesündeste Lebensmittelkette der USA" bezeichnet. Über 12 Milliarden Euro legte Amazon auf den Tisch.

Mittlerweile ist die erste Euphorie bei den Whole-Foods-Mitarbeitern abgeflaut und man ist in der Realität angekommen, schreibt der britische „Guardian“. Die Angestellten machen sich ziemliche Sorgen um ihre Zukunft, denn Amazon möchte sie in „Roboter verwandeln“. Zudem plant der neue Eigentümer eine Imagekorrektur. Man befürchte weniger Mitarbeiter, die mehr leisten müssen und niedrigere Löhne erhalten. „Niemand vertraut Amazon und es gibt Ängste, dass Amazon ausmisten werde, wenn die geplanten Verkaufszahlen nicht eintreffen“, sagte einer der Begründer der Worker-Community bei Whole Foods.

Nun möchte man einen Betriebsrat gründen. "Amazon versucht, alles, was möglich ist, aus seinen Mitarbeitern herauszuquetschen", so die Kritik. Die Mitarbeiter werden mit Informationen kurz gehalten. So habe man von der Amazon-Prime-Einführung erst ganz kurz vorher erfahren. Es gab auch keine zusätzlichen Arbeitskräfte obwohl es dadurch einiges an Mehraufwand gebe.

"Jeder ist austauschbar"

Anfang September haben die Initiatoren ein Schreiben an die Mitarbeiter in den Whole-Foods-Märkten verfasst, um die aktuellen Probleme zu diskutieren, die durch die Veränderungen entstanden. Dabei wurde unter anderem das neue "order-to-shelf-System" erwähnt, bei dem das Lager eingespart wurde und Nachbestellungen direkt in das Regal gehen. Dieses System ist zwar kostengünstiger, aber auch wesentlich arbeitsintensiver. Dafür gab es kein zusätzliches Personal.

Es wurden zudem ein Reihe von strikten Anordnungen und Abläufen eingeführt, die exakt vorschreiben wie was zu machen ist. Natürlich wird dadurch auch die Leistung des einzelnen Mitarbeiters messbar. „Jeder wird austauschbar“, lauteten die Beschwerden. Sie würden aus uns Roboter machen. Weiters wollen sie nicht 15 Dollar für die Stunde bezahlen, sondern nur zehn Dollar mit zusätzlichem Arbeitsaufwand.

Keine Budgets

Wir wollen wieder dorthin zurückkehren, wo wir vor einigen Jahren waren, fordern die Mitarbeiter. Seit Amazon das Sagen hat, müssen die Stores mit geringen Budgets auskommen und Mitarbeiter auch Tätigkeiten ausführen, die nicht ihrem Rang entsprechen und dafür auch nicht entlohnt werden. „Wir wurden von einem Unternehmen mit einem Börsenwert von über einer Billion Übernommen und können uns nicht leisten, die Kühlschränke auszutauschen“, beschwert sich ein Mitarbeiter. Auch Unterschiede in den Umsätzen zwischen einzelnen Monaten finden kaum Berücksichtigung. Im September machen wir täglich um 100.000 Dollar mehr Umsatz als im August, aber das Geschäftsbudget wird nur um 300 Dollar angehoben, der Verkäufer weiter.

Auch werden die Angestellten seit der Übernahme durch Amazon nicht mehr am Profit beteiligt. „Jeff Bezos soll nicht 150 Milliarden Dollar verdienen, während der Großteil der Arbeiter von der Hand in den Mund auskommen muss“, schrieben die Initiatoren der gewerkschaftlichen Initiative.

