Großbritannien verhandelt mit Boeing über Milliardenauftrag

Großbritannien verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge über einen mehrere Milliarden Pfund schweren Auftrag für den Airbus-Rivalen Boeing. Es gehe um Ersatzmaschinen für die in die Jahre gekommene Flotte von Überwachungsflugzeugen der Royal Air Force, berichtete die "Financial Times" am Dienstag. Die Entscheidung könnte demnach noch vor dem Nato-Treffen diese Woche offiziell bestätigt werden.

Das Votum für einen einzigen potenziellen Lieferanten dürfte laut "FT" Kritik in Teilen der Verteidigungsindustrie auslösen, weil Boeing ohne eine Ausschreibung ausgewählt worden sei. Der US-Konzern war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

(Reuters)