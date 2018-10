Kapsch TrafficCom räumt drei Aufträge in Lateinamerika ab

Kapsch TrafficCom hat drei Aufträge in Lateinamerika für die Lieferung von Verkehrsmanagementsystemen an Land gezogen. Die Projekte in Buenos Aires (Argentinien), Lima (Peru) und Panama City (Panama) haben zusammen einen Auftragswert von rund 15 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

In Buenos Aires sollen die Aktivitäten verschiedener Behörden koordiniert werden. Das Gebiet umfasst rund drei Millionen Bürger der Stadt sowie neun Millionen aus dem Umland, verwaltet werden unter Anderem über 3.800 Kreuzungen und 150 Kameras. Auch Daten öffentlicher Verkehrsmittel wie Züge, Busse, U-Bahn und Leihfahrräder werden einbezogen, Daten der Polizei, Feuerwehr, Rettungsfahrzeuge oder Informationen für Reisende können integriert werden.

In der Metropolregion Lima wird die Software von Kapsch TrafficCom (EcoTrafiXTM) unter Anderem über 5.000 Ampeln, 128 Kameras und 860 Fahrzeugerkennungssysteme steuern. In Panama geht es um Wartung und Instandsetzung des 2006 installierten Steuerungssystems für Ampeln.

Schon bisher sind Verkehrssteuerungssysteme von Kapsch TrafficCom in Lateinamerika unter anderem in Rio de Janeiro (Brasilien), Santo Domingo (Dominikanische Republik) und Quito (Ecuador) installiert.

(APA)