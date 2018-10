Zweite Millionenpleite bedeutet für Kärntner Bäckerei das Aus

Über das Vermögen der Bäckerei Lackner GmbH aus Wolfsberg wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Wie die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 berichten, sind von der Insolvenz 15 Dienstnehmer und 65 Gläubiger betroffen. Passiva von 1,045 Millionen Euro stehen Aktiva von knapp 400.000 Euro gegenüber.

Die Bäckerei war bereits vor zwei Jahren mit Schulden von einer Million Euro insolvent. Damals wurde mit den Gläubigern ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar in 4 Raten, abgeschlossen. Trotz abgeschlossenem Sanierungsplan und Personalabbau im Unternehmen reichen die nun erzielten Umsätze nicht aus, um die dritte Quote im Sanierungsplan zu bedienen sowie die Löhne September 2018 zu bezahlen.

Die Betriebstätigkeit wurde mit 2. Oktober bereits eingestellt. Die fünf Standorte sollen geschlossen, die Dienstverhältnisse aufgelöst werden.

(red)