Tiroler Pfeifer Holz rechnet mit 720 Millionen Euro Umsatz

Die Firmengruppe Pfeifer Holz mit Hauptsitz in Imst rechnet heuer mit einer Steigerung des Umsatzes von 650 im Jahr davor auf 720 Millionen Euro. Insgesamt würden pro Jahr 3,8 Millionen Festmeter in den firmeneigenen Sägewerkern verarbeitet, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" in ihrer Donnerstagsausgabe.

Zudem weise man eine 100-prozentige Wertschöpfung durch die komplette Nutzung aller Reststoffe wie Hackschnitzel, Rinde oder Sägespäne für Brennmittel auf, erklärte Unternehmenschef Michael Pfeifer. In den Werken würden jährlich 295.000 Megawattstunden Ökostrom erzeugt.

Hauptmärkte der Firmengruppe seien Deutschland, Österreich, die Schweiz, Italien, Frankreich und Spanien. Weltweit würden insgesamt über 90 Länder beliefert. Dennoch bleibe das Unternehmen in Tirol "fest verwurzelt", hieß es. In die Standorte Imst und Kundl sollen 45 Millionen Euro investiert werden.

