Modekette H&M beteiligt sich an Finanzdienstleister Klarna

Schwedens größte Modekette H&M beteiligt sich am rasant wachsenden Online-Finanzdienstleister Klarna. Für die Finanzspritze von rund 20 Millionen Dollar erhalte der Konzern einen Anteil von weniger als einem Prozent, teilte eine Klarna-Sprecherin am Montag mit und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der "Financial Times". Weitaus wichtiger dürfte für beide Firmen ihre Zusammenarbeit sein. Klarnas Plattform wird demnach über alle Kanäle des Modehauses - in 14 europäischen Ländern - als Zahlungsmöglichkeit eingesetzt. Für Klarna ist es die bisher größte Kooperation. Ähnliche Partnerschaften bestehen bereits mit dem Online-Modehändler Asos und dem Möbelhaus Ikea.

Klarna wurde 2005 gegründet und zählt inzwischen zu den weltvollsten nicht-börsennotierten Jungfirmen in Europa. Zu den Investoren gehören Sequoia Capital, Atomica und Permira. Das Unternehmen wird mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet.

(Reuters)