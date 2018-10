Mercedes verbucht vierten Absatzrückgang in Folge

Die Marke mit dem Stern verkaufte im September weltweit 202.819 Fahrzeuge, das sind 8,2 Prozent weniger als vor Jahresfrist, wie der Stuttgarter Konzern am Montag mitteilte. In Europa, wo seit September strengere Abgasmessregeln nach dem WLTP-Standard gelten, sackte der Absatz um 9,4 Prozent ab auf 91.609 Wagen, in Deutschland um 16,7 Prozent auf 22.780 Fahrzeuge. Beim Rivalen Audi sorgten fehlende Zulassungen im vergangenen Monat für Einbrüche um 55,5 Prozent auf dem Heimatkontinent und fast 70 Prozent in der Bundesrepublik.

Daimler teilte weiter mit, zum 1. September habe Mercedes-Benz zwar die gesamte Flotte für Europa nach dem neuen WLTP-Standard zertifiziert, doch die hohe Nachfrage kurzfristig nicht komplett bedienen können. Von Januar bis September lagen die weltweiten Verkaufszahlen mit gut 1,7 Millionen Fahrzeugen lediglich 0,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Audi kam im selben Zeitraum auf 1,4 Millionen Pkw (plus zwei Prozent). BMW hat noch keine Absatzzahlen für September vorgelegt.

(Reuters)