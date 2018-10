Aus für Standort Wien: Lagerhäuser bauen neue Zentrale in Korneuburg

Die RWA Raiffeisen Ware Austria AG hat in Korneuburg die Bauarbeiten für ein neues Bürogebäude gestartet, das ab 2020 die Unternehmenszentrale beherbergen wird. Der Standort ist laut einer Aussendung vom Montag Teil eines neu entstehenden Campus, der zudem einen Lagerhaus Flagship Store und ein Start-up Zentrum umfassen wird.

Das Unternehmen verankere sich mit der künftigen Zentrale "nachhaltig in der ländlichen Region, für die wir in erster Linie arbeiten", betonte RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf beim Spatenstich. Die Vision vom großzügigen RWA-Campus auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern nehme Zug um Zug Realität an. Das Bürogebäude am Standort in Korneuburg wird für die etwa 500 Mitarbeiter errichtet.

Die Bauarbeiten für den Flagship Store haben der Aussendung zufolge bereits im Sommer begonnen. 2019 soll der Lagerhaus Bau- und Gartenmarkt eröffnet werden. Teil des Campus sind zudem die bereits bestehenden Anlagen der RWA.

(APA)