Neue Flugverbindung Wien-Tokio ab Februar

All Nippon Airways (ANA), Japans größte Fluglinie, steuert Wien ab 17. Februar 2019 ganzjährig aus Tokio-Haneda an. Der Abflug in Tokio findet um 01:55 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 06:00 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 11:50 Uhr mit Ankunft um 06:55 Uhr in Tokio. Die japanische Fluglinie wird die neue Route mit einer Boeing 787-9 ganzjährig bedienen.

"Japan zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Fernmärkten Wiens. Der neue Direktflug der ANA ist ein Meilenstein in der Air-Service-Development-Strategie des WienTourismus – zusammen mit der bestehenden Tokio-Verbindung der Austrian Airlines wird er wie eine Triebfeder auf das Gästeaufkommen wirken", sagt Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Wien zählte im Vorjahr mehr als 260.000 Nächtigungen japanischer Gäste, heuer ist das Aufkommen in den Monaten Jänner bis August um 12 Prozent gestiegen. Derzeit bietet Austrian Airlines (AUA) als einzige Fluggesellschaft fünf Mal pro Woche einen direkten Flug zwischen Wien und Tokio-Narita an. Mit der neuen ANA-Verbindung wird das Angebot ab Wien auf insgesamt zwölf wöchentliche Verbindungen in Japans Hauptstadt erweitert. Passagiere können nun neben dem größeren Narita International Airport außerhalb der Stadt auch den zentraleren, aber kleineren Haneda-Flughafen anfliegen.

Die ANA-Verbindung zwischen Wien und Tokio-Haneda wird als Codeshare-Flug auch über Austrian Airlines buchbar sein. Die beiden Fluggesellschaften sind Partner im Luftfahrtbündnis Star Alliance.

(red)