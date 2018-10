Nivea-Hersteller Beiersdorf tauscht den CEO aus

Der Aufsichtsrat der Beiersdorf AG hat Stefan De Loecker am Montag mit Wirkung zum 1. Jänner 2019 zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt, gab das Unternehmen in einer Börsenmitteilung bekannt.

Aufsichtsrat und der derzeitige Vorstandsvorsitzende, Stefan

Heidenreich, hätten sich einvernehmlich auf die Beendigung des

Vorstandsmandats zum 31. Dezember 2018 geeinigt.

Heidenreich (55) führt den Nivea-Hersteller seit 2012. Über ein vorzeitiges Ausscheiden des Managers, der das Unternehmen in den vergangenen Jahren von Rekord zu Rekord geführt hat, war in Hamburg wiederholt spekuliert worden. Medien berichteten über angebliche Meinungsverschiedenheiten mit der Familie Herz, die über die Tchibo-Mutter Maxingvest die Mehrheit an Beiersdorf hält.

Der 51-Jährige Belgier Stefan De Loecker sitzt seit sechs Jahren im Vorstand des Hamburger Dax-Unternehmens, wo er für Wachstumsmärkte zuständig ist. Über seine Ernennung zum CEO hatte bereits das Manager-Magazin berichtet.

(Bloomberg)