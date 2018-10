Markus Miele: „Selbst Fertigpizza muss ich ja warm machen“

"Oh toll, eine neue Waschmaschine." Das denke sich keiner beim Kauf, sagt Markus Miele. So ehrlich müsse man sein. Der Chef des Haushaltsgeräteherstellers weiß, dass er bei den Kunden anders punkten muss. Die Marke Miele gilt als ursolide, hat aber ihren stolzen Preis. Nach wie vor produziert die Firma, die vor fast 120 Jahren mit Buttermaschinen begann, einen guten Teil in Deutschland. Im Gespräch mit der "Presse" erklärt Miele, wie sich das im Wettkampf mit der asiatischen Konkurrenz ausgeht, wieso er so bald keinen Kühlschrank baut, der sich selbst nachfüllt, wieso er unter die Waschmittelhersteller ging und wie der Supercomputer Watson seinen Technikern zur Hand geht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.10.2018)